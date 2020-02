Lugo. Aperte fino al 25 febbraio le candidature a scrutatore per il Referendum del 29 marzo

Fino al 25 febbraio gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Lugo possono comunicare la propria disponibilità a svolgere questo servizio in occasione del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari del 29 marzo.

La commissione elettorale comunale riconosce la precedenza a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: disoccupati, soggetti in mobilità, cassintegrati, esodati e studenti.

La comunicazione della disponibilità va inoltrata all’Ufficio Elettorale tramite posta elettronica all’indirizzo anagrafe@comune.lugo.ra.it, di persona presso l’ufficio Comunico di Lugo (largo Relencini 1) o via fax al numero 0545 38524.

Il modello per la domanda è disponibile presso l’Ufficio Comunico o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.lugo.ra.it. Alla domanda, se presentata tramite posta elettronica o fax, deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento, pena la esclusione.

Per informazioni contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune di Lugo alla mail anagrafe@comune.lugo.ra.it o al numero 0545 38441.