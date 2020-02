Marina di Ravenna. Dall’8 all’11 giugno torna il Festival Beaches Brew

Torna la grande musica internazionale a Marina di Ravenna. La località balneare ospiterà dall’8 all’11 giugno, il Beaches Brew 2020, il festival giunto alla nona edizione che mira a rompere la barriera tra artista e pubblico, celebrando insieme le comunità della musica e dell’arte.

Tra gli artisti che si esibiranno a Beaches Brew 2020, a ingresso libero, ci sono Jehnny Beth dei Savage, che pubblicherà il suo album di debutto da solista, “To Love Is To Live”, l’8 maggio su Caroline Records; il supergruppo maliano Les Amazones D’Afrique; Jessica Pratt; i Ndagga Rhythm Force di Mark Ernestus, un progetto di collaborazione tra un gruppo cangiante di musicisti sabar senegalesi e il pioniere della techno tedesca Mark Ernestus; Horse Lords; il ritorno dei migliori psico-punk nichilisti australiani Tropical F*ck Storm; provenienti dall’underground newyorkese, i 75 Dollar Bill; la rock band americana Endless Boogie; il gruppo garage-punk-rock giapponese Otoboke Beaver; il musicista e produttore londinese Klein; il collettivo psichedelico afrobeat Golden Star Arkestra; gli Automatic; il noise rock post-No-wave dei Live Skull; Angel Bat Dawid; da New Orleans, Delish Da Goddess e il suo mash-up di musica lo-fi rap e bounce; il DJ Fitz; e il trio olandese noise-pop Sweet Release of Death.

Dopo l’annuncio della programmazione dell’edizione 2020 del Beaches Brew Festival, il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale ha dichiarato: “Il festival, giunto alla nona edizione e sempre all’avanguardia nella ricerca delle nuove tendenze della musica internazionale, tanto da essere diventato una delle manifestazioni europee più note in questo ambito, conferma la cifra stilistica che lo ha reso così apprezzato: il senso di comunità che si crea tra pubblico e artisti, entrambi provenienti da tutto il mondo, in uno scenario meraviglioso e informale come quello delle nostre spiagge, all’insegna della multiculturalità”.

“L’alta qualità e l’unicità del programma sono elementi fondamentali che concorrono all’ampliamento del sempre più vasto seguito internazionale di fedelissimi, in un clima di socialità e divertimento consapevole, in spiaggia tra la pineta e il mare in armonia con il territorio” ha concludo il primo cittadino.