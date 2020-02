Ravenna. Aperta nuova toilette pubblica nell’area dove si svolge il mercato cittadino

E’ aperta e funzionante da qualche giorno una nuova toilette monoblocco multiutente, nell’area di piazzale Zaccagnini, lato adiacente viale Berlinguer, realizzata da Azimut in accordo con il Comune.

La struttura presenta una doppia utenza, ampliando la disponibilità complessiva di toilette pubbliche nell’area dove si svolge il mercato cittadino.

Una decina di giorni fa, Azimut spa ha effettuato lo spostamento di una toilette monoblocco monoutente dal lato antistante viale Berlinguer a quello di via Cassino, che si aggiunge ad altra toilette con le medesime caratteristiche già presente nello stesso sito.

Come per le altre toilette cittadine, ogni postazione è attivabile mediante il pagamento (€ 0,50) da parcometri, collocati all’esterno delle strutture.