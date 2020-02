Romagna Slang. Quinta puntata della miniserie dedicata al dialetto romagnolo: Sbrenga

Oggi i protagonisti di Romagna Slangi ci introducono ad un termine particolare, forse non uno dei più conosciuti ed usati anche dai poco avvezzi al dialetto, ma decisamente da sapere!

Si tratta di “sbrenga”, che poi sta per indomita, bisbetica…insomma, come tutte le vere romagnole!

“Romagna slang. In rumagnôl u s dis…” è un progetto ideato dall’Istituto Friedrich Schürr, con sede a Santo Stefano (Ravenna), e realizzato dal Gruppo Icaro, network multimediale riminese, con il contributo dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 16/2014 – Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia- Romagna . “Il dialetto è giovane su youtube ” è il titolo originale del progetto presentato in Regione da cui nasce l’idea di produrre clip dedicate ai modi di dire più tipici della tradizione della lingua dialettale romagnola. I video vogliono promuovere la conoscenza e diffusione del dialetto delle terre di Romagna comprese tra Ravenna, Faenza, Cotignola e Bagnacavallo. https://www.dialettoromagnolo.it – https://www.facebook.com/AssociazioneSchurr/.