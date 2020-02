All’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Bagnacavallo una serata speciale per innamorati e non

Ha per titolo Cena per due come noi (per innamorati e non solo) l’iniziativa proposta dall’associazione Mattarello(a)way presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo in occasione di San Valentino, venerdì 14 febbraio. A partire dalle 20 nella sala conviviale dell’Ecomuseo si potrà festeggiare in un modo diverso dal solito una serata speciale, condividendo con le persone più care una cena che giocherà sulle sfumature del rosso valorizzando le verdure di stagione.

Dietro ai fornelli ci sarà la chef Candida Visaggi di Mattarello(a)way, che proporrà un menu vegetariano composto da vellutata di zucca caramellata con brunoise di mela e crostini allo zenzero, cappelletti su crema di topinambur, rapa rossa e salvia fritta, sfriandrine grigliate, porri, uovo e pappa al pomodoro e tortino al cioccolato con gel di peperoncino. La cena, riservata ai soci Mattarello(a)way (tessera associativa 2 euro), ha un costo di 60 euro a coppia, bevande incluse. L’iniziativa è organizzata in in collaborazione con l’associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri.

L’Ecomuseo è in via Ungaretti 1 a Villanova di Bagnacavallo. Informazioni e prenotazione (obbligatoria): cell. 320 7051853 – tel. 0545 47122.