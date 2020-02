Bagnacavallo: novità sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento depositate

Con decreto del Ministro della Salute n. 168 del 10 dicembre 2019 è stata istituita la Banca dati nazionale delle Dat (Disposizioni Anticipate di Trattamento), attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di singoli trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Il decreto prevede che i Comuni trasferiscano nella banca dati, in formato elettronico, copia delle Dat acquisite fino al 1° febbraio 2020, oltre ovviamente a tutte quelle ricevute da quella data in avanti.

La Dat è una dichiarazione che ogni cittadino residente nel Comune rende personalmente e autonomamente all’ufficio di stato civile, con la possibilità di indicare anche un fiduciario, cioè una persona che è a conoscenza della dichiarazione e che può accedervi.

Il Ministero della Salute ha previsto che tutte le Dat presentate fino al 30 gennaio 2020 siano trasmesse, entro il prossimo luglio, alla banca dati. Benché l’assenso a tale trasmissione sia considerato implicito – in quanto fondamentale affinché si possa rispettare, nei casi previsti dalla legge, la volontà del cittadino – i cittadini di Bagnacavallo potranno richiedere la revoca della Dat contattando l’ufficio di stato civile (0545 280881-82). L’ufficio di stato civile comunica inoltre che, nonostante in molti casi le Dat già depositate presso il Comune riportino l’indicazione di due fiduciari, uno dei quali qualificato come “supplente”, la Banca dati nazionale prevede l’indicazione di un solo fiduciario, per cui si provvederà a trasmettere comunicazione dei dati esclusivamente del primo, tralasciando il “supplente”.

La Banca dati nazionale presso il Ministero della Salute è accessibile all’indirizzo https://dat.salute.gov.it/dat_spid_login/ attraverso autenticazione con Spid o Cns (Carta nazionale dei servizi), esclusivamente dal disponente e dal fiduciario eventualmente nominato nonché dal medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Per ogni ulteriore informazione sulle Dat è possibile consultare l’apposita sezione nel sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp nonché quella presente all’interno della guida ai servizi, sezione servizi demografici, del sito del Comune di Bagnacavallo.