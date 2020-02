Cervia. Il gruppo Lega presenta un OdG su potenziamento disponibilità di energia elettrica

I Consiglieri Comunali cervesi della Lega hanno presentato un Ordine del Giorno rivolto al Sindaco Massimo Medri e alla Giunta, chiedendo di intervenire con urgenza, sollecitando E.N.E.L., “a svolgere una pianificazione nonché una attuazione celere di un potenziamento circa la disponibilità della potenza elettrica sul territorio, introducendo nuove cabine elettriche”.

I leghisti Dino Cellini, Enea Puntiroli, Daniela Monti, Stefano Versari, Gianluca Salomoni riferiscono di numerose lamentele ricevute da parte di decine di cittadini cervesi che hanno segnalato come in diverse aree del territorio comunale, la potenza di energia elettrica disponibile per i nuovi contatori e per i relativi aumenti di potenza, sia praticamente esaurita e pertanto, alle richieste formulate agli Enti preposti, non hanno dato esito ad una risoluzione del problema da parte dei gestori del servizio elettrico”.

“La questione sollevata sta oggettivamente mettendo in crisi le attività economiche (e non solo quelle), causando una vera e propria paralisi circa la possibilità di creare nuovi investimenti sul territorio, oltre che degli interventi di riqualificazione/ammodernamento delle strutture, con la conseguenza di ingenti danni economici e un freno allo sviluppo in genere” concludono i leghisti.