A Bagnacavallo torna il Carnevallo: aperte le iscrizioni per i gruppi mascherati

Sono aperte le iscrizioni per partecipare come gruppi mascherati alla sfilata della decima edizione del Carnevallo, in programma domenica 8 marzo a partire dalle 14.30 lungo le vie del centro storico di Bagnacavallo. L’iscrizione è gratuita.

Il regolamento e il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito della Pro Loco di Bagnacavallo (www.prolocobagnacavallo.it), che organizza la manifestazione in collaborazione con il Comune e le associazioni Amici di Neresheim, Auser, Avis, Bagnacavallo fa Centro, centro sociale Amici dell’Abbondanza, Doremi, Gruppo Alpini, Traversara in Fiore e Tutti per la Scuola.

Tutti i gruppi mascherati composti da almeno dieci persone riceveranno un premio in buoni acquisto di materiale scolastico o prodotti enogastronomici del territorio.

Un’anteprima del Carnevallo è in programma sabato 22 febbraio al centro sociale Amici dell’Abbondanza, in via Mazzini 45. Dalle 19.30 si terrà una cena in maschera (menu fisso adulti 15 euro, bambini 8 euro). Durante la serata l’animazione sarà affidata alla musica live del dj Tamby, al truccabimbi di Filippo e ai giochi del mago Megi.

Il ricavato andrà a costituire il montepremi del Carnevallo per l’acquisto di materiale didattico per le scuole (posti limitati, prenotazione obbligatoria entro il 16 febbraio: tel. 338 8025307, 333 2318402).

Domenica 8 marzo, giorno del Carnevallo, la sfilata dei gruppi in maschera sarà aperta alle 14.30 in piazza della Libertà dalle maschere veneziane di Patrizia Gallina. I gruppi sfileranno poi lungo le vie Mazzini e Matteotti per ritornare verso la piazza, dove alle 16.15 è prevista la premiazione.

Durante il pomeriggio si alterneranno animazioni e intrattenimenti con associazione musicale Doremi, gruppo ballerini Milleluci di Alfonsine e gruppo Bastard Jazz. I bambini si potranno poi divertire con le giostre, il castello incantato, i giochi gonfiabili e il truccabimbi. Ci saranno infine lo stand gastronomico, i mercatini creativi e l’apertura straordinaria dei negozi del centro.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Per informazioni:

proloco.bagnacavallo@gmail.com

0545 280898 (Ufficio Turismo)