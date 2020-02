Al centro sociale di Pisignano una serata dedicata alle parole, musica e poesia

Sabato 15 febbraio al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zazattina 6/d, alle ore 20,30, è in programma una serata proposta dall’associazione denominata “Paole e musica” . L’occasione è quella dei 9 anni dalla fondazione dell’associazione culturale Francesca Fontana istituita proprio nel giorno di San Valentino. “Un’occasione – scrivono dall’associazione – per stare insieme in compagnia tra parole e musica in una serata dedicata all’amore. Le “parole” parleranno di questo sentimento con passione, che sarà maggiormente espresso nelle poesie scritte da Simona Rossi, Giuseppe Grilli, Alessandra Maltoni, Pietro Baravelli e Rita Ricchi ed inoltre saranno proposte, anche come valorizzazione le poesie vincitrice del concorso “Scrivile del 2019” per dare ulteriore importanza a questa iniziativa che nel 2020 giunge alla 6.a edizone: Walter Giorgi, Maria Serena Bezzi e Michele Bersani.”

Le letture saranno affidate alla voce narrante di Lorenzo Pieri, che unita alla sua cultura e passione, fanno rendere ancora più piacevoli i versi dei poeti. Per questa iniziativa ospiti anche musicisti del territorio per l’accompagnamento musicale: il maestro Fulvio Penso (tromba e Flicorno), Emanuela Grassetto (Violino), Fabrizio di Muro (Tastiera) Jacopo Vulpiani (Batteria) e Gastone Guerrini Contrabasso e voce. Concluderà la serata l’esibizione del talento cervese con la sua voce inconfondibile e ospite d’onore Sara Dall’olio. L’ingresso a offerta libera sarà interamente devoluto e consegnato al termine della serata alla cooperativa Sociale Lo Stelo di Cervia.