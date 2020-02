“Le donne baciano meglio”, monologo comico di e con Barbara Moselli al Binario di Cotignola

«Se le donne baciano meglio? Per me sì, per gli altri non saprei»: sorride, Barbara Moselli, di un sorriso che sboccia quando si è finalmente in pace con la propria vita. E lei, che sabato 15 febbraio, ore 21, salirà sul palco del Teatro Binario con uno spettacolo comico che si chiama proprio “Le donne baciano meglio”, si descrive così: «Finalmente in pace con la vita, dopo un periodo turbolento e mille peripezie». Della sua esperienza, e del suo coming-out, l’attrice- autrice ha fatto tesoro e l’ha trasformato in uno show di stand-up comedy per divertire il pubblico e per farlo riflettere.

«Il mio spettacolo è praticamente tutto autobiografico, con piccoli cambiamenti per teatralizzarlo – conferma l’attrice di origine bresciana. Racconta di come io abbia preso in mano la mia vita a 33 anni, accettando di amare le donne, e inizio un percorso entrando in un nuovo mondo che mi aspetto sia molto semplice rispetto a quello eterosessuale. Peccato che invece sia uguale, le dinamiche sono le stesse, solo che io a 33 anni mi ritrovavo come una ragazzina di 15 che deve ancora capire bene come funziona». Una storia che, come tutte le commedie, ha un lieto fine. Una confessione al pubblico e a se stessa, una narrazione intima, come in quei film americani in cui un personaggio al bancone del bar racconta la sua vita con autoironia e con il batticuore che non si può fermare perché così è la vita, se scegli di viverla.

Ironico e stravagante, lo spettacolo tocca il tema dell’innamoramento e della metamorfosi personale, utilizzando il palcoscenico come grande camerino all’aperto. Semplicità e leggerezza sono le chiavi di questa performance. Un viaggio rocambolesco fatto di tanti personaggi, grandi passioni e altrettanto intense bruciature, dove il migliore interlocutore resta il pubblico e la complicità con esso.

Ingresso intero 16 euro – ridotto 14 euro. La biglietteria del teatro Binario sarà aperta un’ora prima dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni ai singoli spettacoli: cell. 373 5324106 o su www.cambiobinario.it o sulla pagina Facebook di Cambio Binario. Il Teatro Binario si trova in Viale Vassura 18/a Cotignola (RA).