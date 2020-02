A Faenza ritorna Artegatto Artefatto, quest’anno dedicato al connubio tra gatti e vino

Torna l’appuntamento annuale con Artegatto Artefatto, la mostra dedicata al connubio tra arte e gatti che si prepara a riempire dal 16 febbraio al 1° marzo gli spazi della Galleria Comunale d’Arte della Molinella. La mostra giunge quest’anno all‘edizione numero quindici. L’esposizione artistica felina si presenta in questa edizione con alcune novità. Nuova è infatti la collaborazione della Strada della Romagna, che ospita i vini del territorio abbinati alle opere graffianti. Ispirandosi a questo incontro nuovo e felice tra gatto e vino, il tema della 15^ edizione è “Gatto Divino…e gatt imbarieg” a testimonianza del connubio che unirà quest’anno la manifestazione tra l’amore per il gatto e quello per il vino. Oltre alla Galleria della Molinella, la mostra si svilupperà anche in luoghi diffusi della città, tra cui l’Ufficio I.A.T. Faenza, la Galleria Mi.Mo e le vetrine della Banca Monte Paschi Siena di Piazza del Popolo.

Ospiti Speciali di questa edizione saranno l’artista ceramista giapponese NOGAMI CHIAKI di Kyoto e Gobbi Lea, Resmini Gabriele , Pellegrino Luca, Gamberino Guido, Paviglianiti Francesca, Randazzo Vincenzo,Vrani Maria Luisa,La Spesa Rosanna, Toby Alberto e Prato Giacomo dell’ASSOCIAZIONE CERAMISTI di ALBISSOLA. Come nelle passate edizioni i partecipanti si sono impegnati nella realizzazione di una o più opere, nella forma e nella tecnica preferite tra ceramica, pittura, scultura, grafica, fotografia e molto altro. L’inaugurazione è prevista per sabato 15 febbraio alle ore 17.00 alla Galleria Comunale d’Arte della Molinella e la mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Promossa da Ente Ceramica Faenza e ideata dalla Bottega Mirta Morigi & Girls, Artegatto Artefatto gode del sostegno e patrocinio di AiCC Associazione italiana Città della Ceramica e Comune di Faenza e della collaborazione con La Strada della Romagna. Un’edizione che vede la presenza di oltre ottanta partecipanti e più di centoventi opere provenienti da Faenza, dalla Romagna e anche da fuori regione. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di gatti e affezionati, che seguono questa longeva manifestazione sin dagli esordi.

I PARTECIPANTI

Ospiti speciali:

Nogami Chiaki, Gobbi Lea, Resmini Gabriele , Pellegrino Luca, Gambarino Guido, Paviglianiti Francesca, Randazzo Vincenzo, Vrani Maria Luisa, La Spesa Rosanna, Toby Alberto, Prato Giacomo.

Gli artisti partecipanti sono: Alboni Paola, Amaretti Antonella, Ancarani Arianna, Benericetti Gloria, Bertorelli Luciana, Bianchedi Diego, Bogdanova Kina, Bosi Giuseppina, Boschi Maria Elena, Castrogiovanni Accursia(Silvia), Catani Deborah, Cavassi Lia, Ciani Stefania, Civolani Rossella, Cotignoli Barbara, Dell’Aquila Clorinda, Di Vaio Raffaella, Donati Mila, Donno Claudio, Ferniani Giovanna, Filippini Greta, Foli Luciano, Frisco Maria Grazia, Gagliardi Marco, Gamberini Alessandra, Gambino Mariapia, Gardini Miria, Geminiani Gino, Gentili Nicoletta, Gentilini Oriana, Guardigli Roberta, Guerrini Mara, Lapertosa Romina, Luppoli Chiara, Malagoli Paola, Marchioni Daniela, Mariani Emiliano, Mariani Guido, Martini Santa, Mastroberti Raffaella, Mazzotti Laura, Mengolini Maurizio, MOG, Monduzzi Marta, Montanari Cinzia, Morigi Mirta, Nuovo Gomez Paola, Oriani Oriano, Ortelli Monica, Ossani Roberta, Otsuka Mokichi, Padovani Giancarlo, Palermino Chanel, Panetta Francesco, Pedaci Silvia, Pedna Sandra, Piccioni Delio, Quarneti Anna Lisa, Rivola Andrea, Rodriguez Guillermo, Rubertone Antonella, Ruscelli Gabriella, Sangiorgi Marilena, Savolini Roberta, Scalini Ivana, Scaranaro Matilde, Scaranaro Andrea, Scardovi Damiano, Simboli Cesare, Tazzari Anna, Utili Angela, Vaienti Rino , Valmori Monalisa, Vassura Susanna, Yamaguchi Noriko, Zaramella Marina.

Le cantine partecipanti sono: Tenuta Nasano, Quadalti, Trerè, La Sabbiona, Poderi Morini, Gallegati, Persolino, Poderi la Berta, Ferrucci, Celti Centurioni, CAB Brisighella, Podere Torre Mazzolano, Longanesi, Randi, Colli Romagnoli, Intesa, Caviro, Cevico, Massellina, Le Romagnole, Consorzio Tundè.