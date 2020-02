Barbiano di Cotignola: gli auguri della comunità a Teresa Lasi che ha spento 100 candeline

Ha spento 100 candeline la cotignolese d’adozione, Teresa Lasi, nata a Riolo Terme, che all’epoca si chiamava Riolo dei Bagni il 14 febbraio 1920. Dal 1959 la signora si è poi trasferita a Barbiano, dove ha vissuto tutta la sua vita.

Si è sposata a 19 anni e ha lavorato la terra. Nel 1941 il marito Giovanni parte per la guerra, passano sei anni e un giorno arriva la lettera dal reparto di appartenenza con la ferale notizia, Giovanni è disperso! Poi una mattina Giovanni torna e da quel giorno la sua vita ricomincia tra raccolti, campagna e animali da seguire. Insieme crescono 2 figli, Anna e Bruno.

Teresa è una bella signora che ama vestirsi bene ed essere sempre in ordine, purtroppo qualche giorno fa ha dovuto subire un intervento a causa di una brutta caduta ma sta rimettendosi a tempo di record e, anche se ancora in ospedale, non ha voluto mancare a questa festa.

Per l’occasione oggi l’amministrazione comunale ha voluto festeggiarla portandole un omaggio floreale, una pergamena ricordo e gli auguri di tutta la comunità cotignolese.