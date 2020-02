Lugo. La mostra pittorica “Carte d’identità” di Pietro Meletti all’hotel Ala d’Oro

Sabato 15 febbraio 2020, a partire dalle 18, inaugura all’hotel Ala d’Oro di Lugo la mostra pittorica “Carte d’identità” di Pietro Meletti. L’appuntamento fa parte della rassegna Caffè letterario e sarà introdotto da Carmine Della Corte. La mostra, il cui ingresso è gratuito, sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 22 e rimarrà allestita fino al 12 marzo 2020. La rassegna del Caffè letterario è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo.

Pietro Meletti è nato a Fusignano nel 1963. Compie gli studi artistici a Ravenna, il liceo e l’Accademia di Belle Arti, dopo un anno di grafica pubblicitaria all’Albe Steiner. Frequenta in un primo momento gli ambienti della provincia ravennate e forlivese, spostandosi verso Bologna per seguire le attività di quelle Gallerie dove nei primissimi anni ’90 orbitavano interessanti giovani artisti. Folgorato dalla visione di una mostra di Marco Gastini, ne frequenta negli anni successivi lo studio torinese e gli ambienti a lui legati, come la galleria Martano e l’editore Marco Noire.

Interessato da sempre alla musica e avvicinatosi al pianoforte a causa di un grave incidente stradale, ha cominciato a dare uno sviluppo consistente a questa parte della sua creatività, come autore e performer, eseguendo concerti di musica digitale ed esibendosi come pianista, componendo colonne sonore.