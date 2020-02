Ravenna, a San Francesco il concerto della Cappella Musicale per “Musica e Spirito”

La Cappella Musicale, in collaborazione con Capit Ravenna, presenta il secondo concerto della nona edizione della rassegna Musica e Spirito, che andrà in scena domenica 16 febbraio, alle ore 18.30, alla Basilica di San Francesco. Il programma si presenta curiosamente ricco di sorprese già dal dittico di brani vocali scritti da musicisti differenti, Saint-Saëns e Mascagni, sopra la più importante e celebre preghiera mariana che ha ispirato moltissimi compositori lungo il percorso della storia della musica, l’Ave Maria. Sarà poi il celeberrimo Idillio di Sigfrido, scritto da Wagner in occasione del compleanno della moglie Cosima, il brano che chiuderà la serata musicale che custodirà all’interno anche il bel Concerto n.1 in re maggiore di Mario Castelnuovo-Tedesco. L’orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco, diretta per l’occasione dal M°Stefano Bartolucci dividerà quindi il palco con il chitarrista Donato D’Antonio e con il soprano Annarita Venieri.

«La Basilica di San Francesco — dichiara il Direttore della Cappella Musicale, Giuliano Amadei — si rivela quasi un luogo magico per questa rassegna. Perfetto per il tipo di ascolto che proponiamo, per le suggestioni che sa produrre nel pubblico. Il nostro scopo è valorizzare la ricchezza musicale del periodo barocco; che raggiunge il massimo proprio nelle esecuzioni sacre e solenni. Desideriamo pertanto proporre un repertorio pensato per enfatizzare la riflessione spirituale, il raccoglimento intimo. Proponiamo un concerto di circa un’ora di ascolto, godibile per tutti, anche per chi non è esperto di musica sacra barocca.»

Ingresso Libero.Informazioni: cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com. Facebook: CappellaMusicaleSFrance.