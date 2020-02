Romagna Rugby: il campionato riparte dalla prova con il Perugia

Riparte il campionato di Serie A dopo la doppia pausa per la prima finestra del Sei Nazioni. Domani, alle 14.30, per il terzo turno di ritorno, il Romagna RFC riceve allo Stadio del Rugby di Cesena il Rugby Perugia nella sfida che mette a confronto le ultime due del girone, separate da 4 lunghezze. Dopo essersi sbloccati e aver trovato la prima vittoria stagionale con il Civitavecchia, i galletti arrivano a questo appuntamento, l’unico in calendario nel mese di febbraio, determinati a continuare la propria rincorsa alla salvezza.

Non sarà da meno il Perugia, a sua volta reduce dal successo sui Cavalieri Union, con cui si è interrotto il digiuno di vittorie che durava dalla gara d’andata con il Romagna.

In quell’occasione gli umbri infatti riuscirono ad avere la meglio per 26-20, strappando in extremis la vittoria ai galletti, al termine di una partita combattuta punto a punto. In questo nuovo confronto si prospetta una sfida altrettanto serrata, da affrontare con cautela in ogni sua fase e la giusta dose di aggressività.

Per la partita con il Perugia, che sarà arbitrata da Andrea. Spadoni di Padova sono convocati i seguenti giocatori: Assirelli, Babboni, Belletti, Bertoni, Buzzone, Coppola, Dell’Amore, Di Lena, Di Franco, Donati, Fantini, Fiori, Gallo, Greene, Lamptey, Manuzi, Martinelli, Mazzone, Onofri, Paganelli, Pirini, Scermino, Spighi, Strada M, Strada P, Tauro, Velato, Villani.

Campionato di Serie A – III giornata ritorno

Romagna-Perugia, Civitavecchia-Medicei, Pesaro-Catania, Unione Capitolina-Noceto, Cavalieri Union-Napoli Afragola

Classifica

Noceto 40, Capitolina 40, Medicei 38, Catania 35, Napoli Afragola 32, Pesaro 29, Civitavecchia 21, Cavalieri Union Rugby 18, Perugia 13, Romagna 9.