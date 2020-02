Alla scoperta della città. Tour tra i luoghi del terrore della Ravenna di fine ‘800

Domenica 16 febbraio, alle ore 15.30, è in programma una visita guidata ” molto originale”. Mauro Marino condurrà i visitaroti nei luoghi dove segretamente si riuniva “La Setta degli Accoltellatori” e nei punti in cui si tennero gli agguati ed i delitti che per circa cinque anni insanguinarono la città di Ravenna e la gettarono nel terrore negli anni 70 dell’ XIX secolo.

Ravenna 1874: ad un processo ventitrè imputati furono accusati di aver inferto oltre duecento coltellate nei dodici delitti di cui si erano macchiati. Per questo motivo la congrega fu battezzata col nome di Setta degli Accoltellatori. Un processo che fece eco in tutta Italia, richiamando la stampa nazionale. Una setta che si era ben assicurata molti simpatizzanti. Infatti su una popolazione ravennate di circa cinquantamila abitanti con l’avvio delle indagini furono emessi ben 2715 ammonimenti di cui 311 domicili coatti, l’attuale arresto domiciliare.

Quota di partecipazione euro 5,00 a persona. Durata 1h30.

