“Gruppo di parola” per i figli di genitori separati e divorziati: il 17 febbraio il primo incontro

Torna il “Gruppo di parola” promosso dal Centro per le Famiglie del Servizio sociale associato di Ravenna, Cervia, Russi, per i bambini figli di genitori separati o divorziati; l’iniziativa verrà presentata agli interessati lunedì 17 febbraio alle 20,30, nella di via Gradisca 19. Nel gruppo i bambini tra i 6 e gli 11 anni potranno esprimere liberamente le proprie emozioni, le difficoltà che incontrano per la separazione di mamma e papà; in un ambiente accogliente avranno l’occasione di dare voce ai dubbi e formulare domande, trovando sostegno anche grazie allo scambio con i coetanei.

Attraverso la parola, il disegno, il gioco, la scrittura e altre attività i bambini sono facilitati a dialogare con i genitori e a vivere più serenamente la riorganizzazione familiare. I gruppi saranno condotti da operatori, già mediatori familiari, che hanno acquisito una specifica formazione presso la Regione Emilia Romagna, in collaborazione con il Centro Bateson. Il Gruppo di Parola è gratuito. Per informazioni telefonare al Centro per le Famiglie allo 0544.485830 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.