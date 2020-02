“Non ci poteva essere modo migliore di salutare il ritorno nella sua città natale di Enrico Galassi, 50 anni dopo l’ultima mostra tenuta in città. Enrico Galassi (Ravenna 1907-Pisa 1980) fu artista a tutto tondo: pittore, mosaicista, architetto, poeta. Venne a contatto con gli artisti maggiori del suo tempo come De Chirico, Savinio, Carrà, De Pisis. Colpito dalla Damnatio Memoriae per la sua adesione al fascismo, fu sempre “fuggiasco” e “contumace” spiegano dall’Associazione Tessere del 900 che ha organizzato la mostra, inaugurata nel pomeriggio del 15 febbraio a Palazzo Rasponi a Ravenna.

L’Associazione ha voluto rendere omaggio al grande artista e il prof. Alberto Giorgio Cassani, che di Galassi è il maggiore studioso, ha curato la mostra promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna.

Più di 30 opere provenienti da collezioni private e finora mai esposte insieme ad un video su Galassi e a opere degli amici geniali DeChirico, Savinio, Carrà e De Pisis sono in mostra dal 15 febbraio al 22 Marzo a Palazzo Rasponi delle Teste di Ravenna.

Visite guidate a partire da sabato 22 febbraio su prenotazione (339 3130423).

Il catalogo della mostra è in vendita a 15 euro presso il Salone dei Mosaici, sede dell’Associazione Tessere del 900.