Piangipane. Presentazione del volume “Favole e fiabe del trebbo” di Veronica Agnoletti

Si terrà lunedì 17 febbraio alla Biblioteca “Fuori…legge” di Piangipane alle ore 21.00, la presentazione del volume di Veronica Agnoletti “Favole e fiabe del trebbo”.

“L’appuntamento rappresenta un momento di condivisione con la cittadinanza di quei valori e quegli stili di vita che ruotavano attorno alla vita contadina di inizio Novecento – spiegano gli organizzatori -. Un evento pensato per non dimenticare come si sono modificate, nel tempo, le consuetudini della società, a partire dalla scomparsa di una tradizione radicata nel territorio come l’andare a trebbo. “Andare a trebbo”, ovvero raccontare storie più o meno fantastiche nella stalla dei vicini di casa, rappresentava un modo per perpetuare i valori della comunità contadina.Lo stare insieme, il narrare favole e fiabe promuovendo lo scambio tra generazioni, garantiva la sopravvivenza di quello spirito di comunità così rappresentativo della realtà romagnola. Una consuetudine che metteva al centro le donne e i bambini proiettando questi ultimi in un mondo fantastico capace di far estraniare dalle problematiche del quotidiano”.

Proprio la valorizzazione delle capacità immaginifiche nelle nuove generazioni, è l’elemento cruciale su cui fa leva l’autrice, che, per la prima volta, scrive un libro di narrativa e si propone il difficile obiettivo di riportare la vita di tutti i giorni oltre il digitale, verso un reale che sia capace di aprire le porte al mondo del “fantastico”.

La presentazione del volume “Favole e fiabe del trebbo”, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura, si terrà il 17 febbraio p.v. alla Biblioteca “Fuori…legge” di Piangipane alle ore 21.00.