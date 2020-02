Ravenna. Alla Scuola Media Montanari One Billion Rising

Per l’ottavo anno, la scuola media “Mario Montanari” sabato 15 febbraio, ha partecipato all’iniziativa mondiale One Billion Rising a sostegno dei diritti delle bambine, delle ragazze e delle donne e per lo sviluppo di una convivenza rispettosa fra uomini e donne.

Come ogni anno il focus dell’iniziativa è puntato sul tema della solidarietà, contro ogni forma di discriminazione e sfruttamento, solidarietà verso coloro che lottano pacificamente per l’uguaglianza, la sicurezza e la libertà delle donne, per i diritti costituzionali, per i diritti dell’ambiente, per la diffusione dell’istruzione e dell’educazione alla cittadinanza.

A leggere la Preghiera degli uomini, anche per l’OBR 2020, sono stati i ragazzi delle sei classi terze, scelti ed eletti dalle compagne per aver dimostrato, nei comportamenti e nelle parole, un rispetto costante nei confronti di tutte le ragazze.

Le alunne e gli alunni delle 20 classi, preparati sul tema con letture, visione di filmati, analisi di dati e riflessioni condotte in aula, hanno preso parte, nella palestra della scuola, al flashmob sulla musica di Break the chain, hanno presentato vari brani danzati e cantati e coreografati.

A partire dalla giornata di lunedì 17 febbraio, sarà esposta in teatro e nell’atrio della scuola una mostra sulla storia di alcune donne nell’arte e contro la violenza sulle donne, ideata e creata dalle classi 3° dell’Istituto con le docenti di educazione artistica Federica Goffi e Gabriella Muccini .