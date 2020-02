Aperte le iscrizioni per l’anteprima del Tric Troc 2020 dedicato ai ragazzi di Bagnacavallo

Dal comune di Bagnacavallo comunicano che sono aperte le iscrizioni per l’anteprima del Tric Troc 2020, quattro appuntamenti fra marzo e giugno dedicati alle ragazze e ai ragazzi di Bagnacavallo nati tra il 2004 e il 2010 in attesa del centro estivo Tric Troc, che prenderà il via il 29 giugno. Le iniziative, promosse in collaborazione con la Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Bagnacavallo, prenderanno il via domenica 1° marzo alle 17 al Cinema di Palazzo Vecchio con una proiezione speciale del film Jojo Rabbit, con ingresso ridotto per i ragazzi a 4 euro. Sarà poi il momento del Pomeriggio sportivo (con data ancora da definire), un’occasione per provare sport nuovi e originali presso il parco di via Togliatti.

Sabato 16 maggio Radio Sonora aprirà le porte della sua sede in via F.lli Bedeschi dalle 16 alle 20. Ci sarà per tutti l’opportunità di scoprire come si fa un programma e com’è una stazione radiofonica (recupero in caso di maltempo sabato 23 maggio). Infine mercoledì 3 giugno dalle 15 alle 17, dopo la divertente esperienza dello scorso anno, ritornerà la Corsa dei colori (recupero in caso di maltempo giovedì 4 giugno). Ad eccezione della proiezione del film Jojo Rabbit, le iniziative sono gratuite. Il modulo d’iscrizione può essere scaricato dal sito del Comune di Bagnacavallo o richiesto all’Ufficio Cultura (0545 280814). Deve essere compilato contrassegnando gli eventi a cui si è interessati e inoltrato all’indirizzo mail trictrocbagnacavallo@gmail.com, allegando un documento d’identità del dichiarante. Gli eventi si svolgeranno a raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti (sarà inviata una mail di conferma).

L’anteprima del Tric Troc è organizzata da associazione Cercare la Luna, Comune di Bagnacavallo e Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Radio Sonora, Cinecircolo Fuoriquadro e Lions Club Bagnacavallo. Per informazioni e iscrizioni: trictrocbagnacavallo@gmail.com – cell. 388 4435296 – servizieducativi@unione.labassaromagna.it – tel. 0545 280897.