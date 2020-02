Con Giorgio Volpe prende il via il ciclo “Incontro col Filosofo” al Cinema Europa a Faenza

Esistono verità morali? Lunedì 17 febbraio alle ore 21.00, presso il Cinema Europa a Faenza, Giorgio Volpe dell’Università di Bologna sarà l’ospite del primo appuntamento di Incontro col Filosofo, un ciclo di 7 serate , organizzate dalla Associazione “Filò.Il filo del pensiero”, nelle quali alcuni filosofi del territorio (Università di Bologna e scuole della Provincia), presenteranno, in chiave divulgativa, autori e temi che sono oggetto delle loro ricerche.

L’obiettivo è creare occasioni di confronto – ampio spazio sarà lasciato alle domande del pubblico – e, più in generale, mostrare che la filosofia, nonostante il luogo comune secondo cui è una disciplina astratta, inutile e lontana dai concreti problemi della società, ha in realtà dei risvolti prepotentemente attuali e dei solidi addentellati con i più urgenti dubbi umani. Il titolo del primo incontro sarà Esistono verità morali?

Ha senso parlare di verità riguardo alle questioni morali? “Il problema non è in primo luogo se sia possibile arrivare a conoscere delle verità morali: è innanzitutto se abbia senso supporre che tali verità esistano – se abbia senso pensare che alcune proposizioni morali siano vere (e altre false) – commentano da Il filo del pensiero -. Molti sarebbero probabilmente disposti a sostenere che è vero che torturare un essere umano per il proprio godimento è sbagliato (anche se qualcuno potrebbe sentirsi in dovere di aggiungere che persino questa è soltanto una verità “relativa”). Ma che cosa può voler dire che una proposizione morale è vera?

Giorgio Volpe è Professore Associato di Filosofia della Conoscenza all’Università di Bologna. È autore dei volumi Teorie della verità (Milano 2005) e La verità (Roma 2012), nonché di vari saggi e articoli di teoria della conoscenza, epistemologia, filosofia del linguaggio, logica filosofica e metaetica.