Grande cavalcata rossiniana. L’omaggio al compositore di Drammatico Vegetale tra il Teatro Rasi e il Mar di Ravenna

Drammatico Vegetale e Ravenna Teatro presentano “Grande cavalcata rossiniana”, spettacolo itinerante, dal Teatro Rasi al MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, con musica dal vivo adatto ai bambini dai 4 ai 10 anni (durata 50 minuti ).

“In sella a un cavallo a bastone si attraversa la narrazione, che si snoda in diversi ambienti dello spazio, intrecciando vita e opere di Gioachino Rossini, artista poliedrico – spiegano da Drammatico Vegetale -. Ideato nel centocinquantesimo anniversario della sua morte, questo viaggio-gioco ripercorre con leggerezza le tappe del percorso di creazione dell’illustre “nostro conterraneo, romagnolo vero e cittadino del mondo…”. Attraverso le più acclamate ouverture rossiniane, lo spettacolo parte dal Teatro Rasi e arriva al Museo scandendo le tappe di quella che fu una luminosa carriera nei più importanti teatri d’Italia fino a Parigi, tra molti successi e qualche immancabile fiasco. Con accompagnamento musicale d’organetto di Barberia e merenda finale.

Consigliata la prenotazione.

Il Teatro Rasi è in via di Roma 39

Grande cavalcata rossiniana di Pietro Fenati con Jenny Burnazzi, Andrea Carella, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni tecnico di scena Alessandro Bonoli

Programmazione:

Mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 febbraio – ore 16.30

Sabato 22 febbraio – ore 11

Domenica 23 febbraio – ore 16.30

Biglietti

bambini 5 € | adulti 8 € | Family Card (2 genitori + 2 bambini) 20 €

Carnet completo e gruppi organizzati: 10 ingressi 50 € | 20 ingressi 80 €| 16 ingressi 72 € Il carnet è valido per un unico evento per gruppi di adulti e bambini; è in vendita per tutta la Stagione

Info: Ravenna Teatro, Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 36239 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18

La biglietteria del Teatro Rasi è aperta il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e da un’ora prima di ogni evento, tel. 0544 30227.