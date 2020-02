Il Barocco faentino. L’Ensemble d’Archi Giuseppe Sarti al Teatro Goldoni

Il terzo appuntamento della stagione di Libera la musica realizzata da Accademia Bizantina vede protagonista un’eccellenza del territorio romagnolo, l’Ensemble d’Archi Giuseppe Sarti, nato all’interno della Scuola “G. Sarti” di Faenza per opera del professor Paolo Zinzani e impegnato qui in un programma che, partendo proprio dal compositore faentino Paolo Tommaso Alberghi, spazierà anche verso Corelli, Gregori e Johann Christian Bach.

L’Ensemble porta anche avanti da tempo un progetto di riscoperta di uno strumento ormai da pochi conosciuto come il fortepiano, che in questa occasione vedremo suonato da Marco Farolfi nel Concerto di Bach.

E prosegue la novità (molto apprezzata dal pubblico) di quest’anno di Libera la musica, ossia l’appuntamento prima di ogni concerto con l’aperitivo in compagnia del musicologo Bernardo Ticci, con il quale approfondire il programma che seguirà e scoprire nuovi punti di vista di un repertorio così intrigante.

Il programma

Giovanni Lorenzo Gregori (Lucca 1663-1745)

Concerto Grosso Op. II Nr. 2 in Re Maggiore per archi e basso continuo

Allegro, Adagio, Allegro

Paolo Tommaso Alberghi (Faenza, 1715 -1785)

Concerto a cinque in re maggiore per violino, archi e b.c. It. 36*

Maestoso, Adagio, Allegro

Johann Christian Bach (Lipsia 1735 – Londra 1782)

Concerto per Fortepiano e archi in mi bemolle maggiore W.C: 59

Allegro di molto, Andante, Allegro

Arcangelo Corelli (Fusignano, 1653–1713)

Concerto Grosso in re maggiore Op VI nr. 4

Adagio -Allegro, Adagio, Vivace, (Giga) Allegro

Il concerto

L’Ensemble di Archi, creato da Paolo Zinzani all’interno della Scuola di musica “G. Sarti” di Faenza, si propone di dar vita a un gruppo dove la didattica strumentale si sposi con la riproposta del repertorio barocco in modo progressivo e naturale. Gli allievi che ne fanno parte hanno l’opportunità di presentare al pubblico un ampio repertorio ma di lavorare, allo stesso tempo, alla riproposizione di brani di raro ascolto se non riproposti al pubblico per la prima volta. Grazie alla sinergia con la classe di Marco Farolfi all’interno della “Sarti” ha preso vita un laboratorio di musica antica che prevede anche il recupero e il ripristino di partiture dei maggiori autori locali, come Giuseppe Sarti o Paolo Alberghi.

Di quest’ultimo autore, Paolo Zinzani al violino ci proporrà la prima esecuzione moderna di un importante concerto per violino solista e archi in re maggiore. Completeranno il programma alcune importanti pagine del repertorio barocco di Corelli e Gregori. Un’altra composizione di raro ascolto è il concerto per fortepiano e archi di Johann Christian Bach Op. 7 nr. 5. che verrà eseguito da Marco Farolfi.

Ensemble d’Archi Giuseppe Sarti

L’ensemble nasce all’interno della Scuola “G. Sarti” di Faenza nel 2011 dall’idea del prof. Paolo Zinzani, violinista, e del prof. Denis Burioli, violoncellista, di riscoprire il repertorio barocco, ponendosi come obiettivo quello di imparare a suonare e crescere assieme, con una particolare attenzione alla prassi realizzativa del repertorio scelto. La formazione è in continuo divenire e oggi conta in tutto una ventina di elementi. Ha inoltre portato avanti un progetto di riscoperta di uno strumento ormai da pochi conosciuto come il fortepiano. Il principale repertorio risulta essere quello Barocco. Il gruppo però ha anche compiuto esperienze musicali differenti partecipando per ben due edizioni a “Fiato al Brasile” e partecipando alla cerimonia di commemorazione del pensatore e musicista faentino Caffarelli. L’Ensemble d’Archi G. Sarti si è costruito inoltre uno spazio importante all’interno della realtà culturale Manfreda nella realizzazione di eventi culturali quali un paio di Concerti di Natale, che stanno diventando un appuntamento fisso della vita della città. Ha inoltre collaborato con l’Associazione Acquerellisti Faentini, Palazzo Milzetti con il gruppo danze ottocentesche, con il Museo Internazionale delle Ceramiche, con la Associazione Musicale Fattorini. Ha collaborato inoltre con l’importante Coro Jubilate. È stato inserito all’interno della stagione musicale estiva della città di Faenza “In Tempo. Avvicinamenti al Teatro Masini Musica” e ha eseguito un concerto del tutto particolare anche nella suggestiva location della Grotta Cava Marana nelle colline brisighellesi.

