Il torneo di burraco del Rotary Club Lugo a sostegno dello “Sportello d’ascolto” dell’istituto “Baracca”

Il torneo di burraco del Rotary Club Lugo quest’anno aiuta l’Istituto Comprensivo Lugo 1 “Francesco Baracca”. Il ricavato dell’iniziativa benefica, che come da tradizione è fortemente voluta e organizzata dalle Consorti Rotariane all’hotel Ala d’oro di Lugo, quest’anno è infatti stato donato all’Istituto comprensivo Lugo 1 per finanziare integralmente lo “Sportello d’ascolto” utilizzato dagli studenti. La consegna del ricavato, che ammonta a 1.600 euro, è avvenuta nei giorni scorsi. “Abbiamo voluto riproporre anche quest’anno un’iniziativa a cui il Rotary Club Lugo è molto legato perché consente la realizzazione di importanti progetti presso diverse realtà del nostro territorio – dichiara il presidente del Rotary Club Lugo Paolo Pasquali -. La scelta di quest’anno è ricaduta su un progetto che potrà sicuramente aiutare i ragazzi ad affrontare l’adolescenza e molte delle problematiche che ne derivano, creando spazi di confronto, condivisione e crescita”. Durante il torneo di burraco la dirigente dell’Istituto Comprensivo Lugo 1 Ornella Greco ha ringraziato il Rotary per aver permesso con questo contributo l’attivazione di questo importante servizio a disposizione degli studenti.