Milano Marittima, convegno su cyberbullismo. Brunelli: “Fornire strumenti adeguati per corretto utilizzo della rete”

Al palacongressi di Milano Marittima sabato scorso, 15 febbraio, l’IPSEOA ha organizzato un convegno sul tema del bullismo e cyberbullismo aperto a studenti e genitori con diversi esperti. “Il tema delle nuove tecnologie è un tema di fondamentale importanza per le nuove generazioni e per chi assume un ruolo educativo. Se da un lato i social sono una grande opportunità, dall’altro è necessario che vengano utilizzati in modo corretto e consapevole. La nostra amministrazione sostiene fortemente questi tipi di progetti perchè forniscono strumenti adeguati per un rispettoso utilizzo della rete” dichiara l’assessore Michela Brunelli.

Il seminario, moderato da Giovanni Morgese, presidente di Cuore e Territorio, ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto IPSEOA Tonino Guerra di Cervia. L’iniziativa è nata dopo la richiesta presentata all’Associazione ravennate dalla rappresentante d’Istituto per il cyberbullismo, Daniela Arrus.

Dopo i saluti del collaboratore della Dirigente, Francesco Lanzoni, e le dichiarazioni dell’assessore Michela Brunelli, ha preso al parole Carlo Serafini di Ravenna24ore, che ha sottolineato come la diffusione delle fake news si possa considerare il modo degli adulti di fare bullismo.

L’intervento del magistrato D’Aniello è riuscito a catturare la platea “tonica e attiva”, come da lei stessa definita, degli studenti, attirando la loro attenzione con esempi reali e intercettando il loro bisogno di parlare ed essere ascoltati anche con domande dirette. Gli studenti hanno mostrato il loro coinvolgimento con interventi e risposte non scontati, che hanno portato anche ad un dibattito dinamico e partecipato.

E’ stato molto apprezzato da tutti il taglio più adulto, basato sull’importante riflessione del diritto di scelta come anticamera della propria responsabilità di azione. Da questo importante principio è partito anche il professore Alberto Pagani, per riflettere su come i social, luoghi dalle poche inibizioni, abbiano portato ad un cambiamento della società, che pare oggi molto meno empatica e più verbalmente violenta di un tempo. Gli adolescenti hanno necessità di sviluppare quei meccanismi di difesa che permettano loro di mantenere un giudizio critico coerente riguardo alle informazioni ricevute.

I cortometraggi del regista Gerardo Lamattina, girati all’interno di scuole del territorio, hanno messo al centro gli studenti come attori, portando ad una facile immedesimazione della platea.

L’ultimo intervento della psicologa Francesca Siboni ha raccolto il feedback finale degli studenti, i quali hanno mostrato il loro coinvolgimento con il bisogno di sviscerare emozioni e pensieri ad adulti, che con sorpresa ma grande piacere, si sono finalmente mostrati interessati ad ascoltare.

Proprio questa apertura al dibattito da parte dei relatori, i quali hanno dato sempre molta importanza alle voci degli studenti, è stata molto apprezzata da tutte le classi coinvolte.

Prossimo appuntamento con Cuore e Territorio e i suoi interventi anti-bullismo, sabato 22 febbraio a Lugo, presso il Polo Tecnico Professionale.