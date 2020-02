La poesia di Carlo Nava protagonista della rassegna “Grand Tour della Letteratura di mare” a Cervia

Giovedì 20 febbraio alle ore 21 prosegue il “Grand tour della Letteratura di mare”, rassegna di incontri letterari e culturali dedicati al mare, curati da Massimo Previato e organizzati in collaborazione tra la Biblioteca di Cervia “Maria Goia” e la gestione del Ristorante Circolo Pescatori “La Pantofla”.

Protagonista della serata sarà Carlo Nava, scrittore cervese scomparso nel 2013, che verrà ricordato da Gianfranco Lauretano. Nava è stato autore di oltre venti opere di carattere letterario ma anche storico, molte delle quali legate all’ambiente della marineria, che gli hanno fatto guardagnare numerosi riconoscimenti e premi letterari. Dalle sue opere emergono la grande passione per il mare, l’amore per la vita, l’avventura, gli incontri.

La serata, condotta dal critico letterario e poeta Gianfranco Lauretano, sarà l’occasione per riscoprire e omaggiare un importante personaggio della cultura cervese attraverso un viaggio nelle sue opere.

Per informazioni: Biblioteca: 0544979384