Massa Lombarda, oltre 40 bambini protagonisti de “Il pifferaio magico”, in scena il 20 febbraio

Giovedì 20 febbraio i bambini delle quarte elementari della scuola “Luigi Quadri” di Massa Lombarda saranno protagonisti dello spettacolo “Il Pifferaio Magico” alla Sala del Carmine (via Rustici). I bambini, che si esibiranno in due repliche, parteciperanno allo spettacolo che vedrà suonare e cantare insieme oltre quaranta piccoli musicisti. Le due recite saranno così suddivise: alle 18.30 si esibiranno le classi 4B e 4F, mentre alle 20.30 toccherà alle classi 4A e 4C.

Si tratta della fine di un percorso di alfabetizzazione musicale che i docenti della Scuola di musica “Antonio Ricci” di Massa Lombarda hanno intrapreso a gennaio e febbraio. In queste occasioni hanno portato all’interno delle classi numerosi strumenti musicali come violini, flauti, tastiere, chitarre, violoncelli e tanto altro con lo scopo di avvicinare i bambini al mondo della musica. Lo spettacolo prevede, oltre alla musica, la videoproiezione del cartone animato realizzato dal fumettista ravennate Daniele Panebarco, sulle cui immagini ci saranno i commenti sonori realizzati dai bambini.Gli spettacoli sono a ingresso libero e sono organizzati dalla Scuola di musica “Antonio Ricci”, con il coordinamento di Veronica Ricci e Antonio Montanari, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche educative del Comune di Massa Lombarda. Per ulteriori informazioni contattare il numero 347 5839049 o visitare il sito www.scuoladimusicamassa.it.