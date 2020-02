Alla Casa Matha di Ravenna si parla di patrimoni dimenticati con Babini, Fiorentini e De Logu

Giovedì 20 febbraio alle 11 nell’aula maggiore della Casa Matha in piazza A. Costa 3, per gli appuntamenti organizzati e diretti dal prof. Marcello Landi: ‘Segni, simboli e riflessioni’, si terrà la lezione/conferenza dal titolo “Oblio dei patrimoni dimenticati e perduti delle città”. Per l’occasione Interverranno, Paola Babini, Fulvio Fiorentini e Mariella De Logu.

In questo appuntamento si traccerà il percorso accidentato che delinea una specie di opera in nero priva di colpevoli, ancora tutta da indagare.

Si tratta di un patrimonio che comprendeva una raccolta di calchi in gesso di antichi monumenti plastici e architettonici: 850 pezzi tra statue, busti, fregi, capitelli. Questa raccolta era considerata una delle più importanti d’Italia per numero e per qualità. Oggi ne mancano all’appello 333. La lezione è aperta alle scuole e a tutte le persone che vivono la citta’ come espressione di una coscienza collettiva che ne rispetta e ne tutela il patrimonio artistico e culturale.

Sarà anche l’occasione per mettere a fuoco la situazione sugli storici cartoni per il mosaico ancora oggi disseminati in vari luoghi e varie proprietà senza un luogo in cui renderli visibili e fruibili .e proteggerli dall’incuria.

L’appuntamento inserito in più ampio programma legato ai Corsi di Istruzione Superiore curati dalla Casa Matha è aperto al pubblico.