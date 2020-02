Casa per anziani “Alfredo Baccarini”di Russi: nuovo pulmino per il Centro Diurno

È stato consegnato alla Casa residenza “Alfredo Baccarini” di Russi il nuovo pulmino attrezzato per il trasporto degli anziani al centro diurno. Un investimento importante di Asp, Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi: 42.350 euro, cofinanziati per 18.000 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

La presidente dell’Asp Ravenna Cervia e Russi, Fabiola Gardelli ha dichiarato: “Il centro diurno, per anziani non completamente autosufficienti, ha l’obiettivo di mantenere e recuperare le autonomie della persona e offrire un valido sostegno ai familiari. A Russi il servizio si caratterizza per un’ampia flessibilità. Con i 20 posti si da risposta al bisogno a 25 anziani che frequentano in giorni e orari diversi. Il nuovo mezzo, acquistato con il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, sostituirà il vecchio, garantendo un miglior servizio. Nella struttura ‘Alfredo Baccarini’ diversi volontari sono già presenti e attivi nelle attività ricreative. Ci adopereremo per coinvolgere il volontariato, importate risorsa cittadina, anche nel trasporto degli anziani, come avviene in altre strutture gestite da Asp.”