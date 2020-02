Il Cism di Lido Adriano dedica tre serate all’attore del Teatro delle Albe Roberto Magnani: il programma

Il CISIM di Lido Adriano dedica tre serate all’attore del Teatro delle Albe Roberto Magnani. Verranno ripresi due spettacoli ormai classici come Odiséa (2009) e E’ bal (2016), e due novità, le letture/concerto Siamo tutti cannibali, da Herman Melville, e Descrizione di un quadro, da Heiner Müller.

IL PROGRAMMA

Giovedì 20 febbraio – ore 21: Odiséa, lettura selvatica di Tonino Guerra traduzione Giuseppe Bellosi con Roberto Magnani, a cura di Marco Martinelli, tecnico suono e luci Luca Fagioli – produzione Ravenna Teatro, durata 50 minuti.

La penna onirica di Tonino Guerra, la sua trasfigurazione malinconica, fa emergere in Odiséa un Ulisse più umano, non l’epico sterminatore di troiani, ma il pellegrino stravolto e affaticato del mare. Lo spettacolo – nato dall’esigenza di uno scavo quotidiano nella poesia e dalla voglia di affinare l’uso del dialetto come “lingua di scena”, cardine irrinunciabile della poetica del Teatro delle Albe – più che un semplice reading è una sorta di esercizio lirico in cui l’afflato ultralocale di una lingua terrosa come il dialetto della Romagna più folle e immaginifica, si fa universale.

Venerdì 21 febbraio – ore 21: E’ bal di e con Roberto Magnani e Simone Marzocchi, testo Nevio Spadoni, musica Simone Marzocchi, durata 37 minuti.

È bal racconta la storia di Ezia, donna emarginata di un paese della campagna romagnola, vittima delle dicerie della gente, continuamente in cammino alla ricerca di un uomo da sposare. Questo suo andare in cerca, assomiglia a un ballo, un continuo sgambettare che smuove tutto il corpo della giovane donna. Ezia è vittima a suo dire, di un abbandono: il grande amore della sua vita l’ha lasciata sola e per questo motivo viaggia senza sosta per cercare di rimpiazzare il vecchio fidanzato ormai fra le braccia di un’altra donna. Ma il tempo passa, gli anni volano, e il ballo di Ezia si fa stanco e sgraziato, il decadimento fisico è accompagnato da una perdita progressiva della ragione, Ezia comincia a “sbacchettare”, ad avere le allucinazioni, ricorda solo una vecchia giostra, teatro a quanto pare, del primo incontro con quel cavaliere che l’ha lasciata sola a ballare questa danza folle, che assomiglia a un sogno, che è la vita.

Sabato 22 febbraio – ore 21: Siamo tutti cannibali. Personalissima selezione di brani tratti dal capolavoro letterario di Herman Melville, Moby Dick. In questa lettura/concerto è l’abisso che abita ogni essere umano il vero protagonista. Insieme ai versi demoniaci degli squali risuoneranno le voci del capitano Achab, di Ismaele e di tutto l’equipaggio del Pequod. Musiche originali di Francesco Giampaoli. Durata circa 30 minuti.

Si tratta di un frammento onirico e ossessivo del drammaturgo tedesco Heiner Müller, avvolto dal suono rock-techno-strumentale-psichedelico di Cacao, duo ravennate composto da Matteo Pozzi e Diego Pasini, che comporranno musiche originali per questa lettura/concerto anteprima di un lavoro che debutterà in maggio al Teatro Rasi. Durata circa 20 minuti.

Apertura porte ore 20.00 – Inizio spettacoli ore 21.00. Contributo soci per l’evento a partire da € 6 / Contributo soci per i tre eventi € 15. Ingresso riservato ai soci AICS 2019/20. Informazioni: ccisim.it / FB ccisim / 389 669 7082 (anche Whatsapp) / cisim.lidoadriano@gmail.com. L’Associazione Culturale Il lato Oscuro della Costa che è affiliata a AICS. La quota associativa per iscriversi all’associazione Il Lato Oscuro della Costa è di € 5 e da il diritto di partecipare alle attività dell’associazione stessa. È possibile fare domanda di iscrizione a socio compilando il form online sulla pagina: ccisim.it