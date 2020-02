A Fusignano una serata in compagnia di Paolo Benvegnù, Nicholas Ciuferri e “I Racconti delle Nebbie”

Venerdì 21 febbraio la musica torna all’Auditorium Corelli di Fusignano (vicolo Belletti 2) con un evento che alle note unisce la letteratura. Dalle 21 saranno protagonisti Paolo Benvegnù, Nicholas Ciuferri e I Racconti delle Nebbie. Benvegnù e Ciuferri si sono incontrati per una serie di fortuite circostanze: il primo è un musicista letterario, il secondo un narratore con passioni musicali. Iniziano a lavorare a un romanzo sul tempo (che uscirà nel 2020) e poi un giorno, tra fogli stampati e chitarre si accorgono che molte canzoni di Paolo e molti racconti di Nicholas parlano delle stesse cose, con linguaggi a volte distanti e a volte incredibilmente simili e vicini. Il palco è l’immediata conseguenza, forse un esperimento estemporaneo, ma poi le date si accumulano, la penisola viene percorsa in lungo e in largo, nasce un lunghissimo tour che li porta anche in Usa e Canada, viene registrato un album.

Nascono così il libro e l’album “I Racconti delle Nebbie”. L’opera raccoglie nove capitoli, ognuno formato da un racconto di Nicholas Ciuferri corrispondente a una traccia musicale composta da Paolo Benvegnù, con il supporto di Nicola Cappelletti in diversi episodi, e introdotto da un’illustrazione di Alessio Avallone. I racconti non hanno un’ambientazione unica ma si svolgono in diverse atmosfere, trattando tematiche di varia natura: dalla prostituzione alla guerra, dall’amore omosessuale alla schizofrenia, senza tralasciare argomenti più leggeri dai tratti spiccatamente comici.

Durante la serata alla narrazione e musica di Nicholas Ciuferri e Paolo Benvegnù si aggiungono anche Riccardo Tesio alle chitarre e Leonardo Giacomelli, patron di Black Candy, l’etichetta che ha in forze I Racconti delle Nebbie. L’ingresso costa 12 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare l’Urp di Fusignano al numero 0545 955653.