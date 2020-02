CerviaInforma: oltre 10 mila i contatti diretti registrati nel 2019 dal Servizio

Sono 10.179 i contatti diretti registrati nel 2019 al Servizio CerviaInforma/URP, per una media di 40 contatti al giorno. A questi si aggiungono 9.324 contatti telefonici e 18.189 mail in arrivo/partenza. Sono state gestite 3.474 pratiche cartacee e oltre 1000 pratiche on line. In più, sono state gestite 3.388 segnalazioni di degrado, pervenute tramite il canale Comuni-chiamo, il programma che nel 2018 ha sostituito il Ril.fe.de.ur.

Il Servizio CerviaInforma si conferma come lo snodo essenziale del dialogo tra Amministrazione e cittadini, punto di riferimento per ogni informazione che riguarda l’attività dell’ente e sportello per pratiche relative all’Ambiente, alla Protezione Civile, ad alcune attività dei Demografici (come ad esempio l’autenticazione delle firme in occasioni di raccolta firme per quesiti referendari e/o proposte di iniziativa popolare), alla Casa, ai Servizi sociali, alle Politiche educative, agli Animali (è la sede dell’Anagrafe canina), ai Trasporti e mobilità, al Turismo, al Verde ecc.

La sede del CerviaInforma, in viale Roma 33, ospita anche una serie di Sportelli dedicati, postazioni specialistiche dedicate alle tematiche della migrazione, dei tributi (Sportello Accertamento tari), della mediazione sociale (Sportello Casa), dell’Amministrazione di sostegno e della Non Autosufficienza. Ognuno di loro offre ai cittadini informazioni e approfondimenti su tematiche specifiche. Da ottobre dello scorso anno il Servizio è anche il punto comunale che accerta le identità SPID/Lepida, attraverso le identificazioni de visu, con lo scopo di ottenere l’identità digitale SPID.

Inoltre si ricorda che la sede del CerviaInforma, in viale Roma 33, ospita anche gli sportelli del Centro per l’Impiego di Ravenna, che nel 2019 ha registrato 2.399 accessi.

Il Servizio ha anche in capo la gestione e il coordinamento del sito web istituzionale, che i Servizi comunali interessati aggiornano nella parti di competenza. Nel 2019 il sito web istituzionale ha avuto 1.027.383 pagine visualizzate, con 252.629 visitatori, di cui 249.572 nuovi visitatori. Oltre il 95 per cento dei visitatori è di lingua italiana, la fascia di età maggiormente rappresentata (33,5 per cento) ha tra i 25 e i 34 anni, cui segue (27,5%) la fascia 18-24 anni, quella 35-44 anni (15,5%), quella 45-54 anni (12,5%) e poi quella 55-64 anni (5,5%).

Dall’agosto dello scorso anno nella Sala d’attesa del CerviaIngforma, inoltre, è istallato l’innovativo totem inforMARE, con aggiornamenti sulle condizioni meteo-marine delle spiagge e con le previsioni locali a 6-12-18 ore. Lo strumento è risultato molto apprezzato sia dai fruitori della spiaggia sia da chi pratica sport marini, in quanto fornisce informazioni su temperatura dell’aria, dell’acqua e della sabbia, direzione e intensità del vento e delle correnti, altezza e direzione delle onde, copertura nuvolosa, piovosità.