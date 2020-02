Deda Fiorini alla Feltrinelli di Ravenna presenta il suo manuale sullo storytelling

Venerdì 21 febbraio alle 18 Deda Fiorini presenta il suo manuale di scrittura creativa alla Feltrinelli di Ravenna coinvolgendo i partecipanti in un mini laboratorio. La giovane autrice italiana, nota storyteller e creativa pubblicitaria apprezzata per i suoi nuovi metodi, ha fatto già parlare di sè per i suoi approcci particolari alla fantasia ed il manuale “Storytlelling, design thinking, copywriting” uscito in Italia a gennaio è già un best seller del settore.

“Le emozioni si possono costruire. L’ho provato e testato su centinaia di persone di tutte le età – spiega Fiorini -. Costruire emozioni non è artificialità ma riscoperta. Non siamo più abituati alla fisicità, alle emotività palpabili e abbiamo bisogno di adottare strategie e procedimenti che ci riportino a connetterci con le nostre sensibilità. Ho iniziato la mia avventura partendo dal freddo mondo del marketing e sono diventata una relatrice e coach per il proprio “fantasy self improvement”.