Ravenna, il 21 febbraio Piero Mioli presenta il libro “Invito all’ascolto di Rossini”

Venerdì 21 febbraio, alle ore 18, nella sala D’Attorre in via Ponte Marino 2, Piero Mioli presenterà il suo libro Invito all’ascolto di Rossini, editore Mursia.

Il giovane buontempone e l’anziano nevrotico, il complesso rapporto con i tempi e i luoghi, l’ammirazione per Mozart e la simpatia per il violoncello: c’è un po’ di tutto, nel libro, ma soprattutto ci sono la musica, il canto, il dramma; tutte le opere teatrali (e parecchie opere sacre e cameristiche) mediante un cenno alla genesi, una sintesi del libretto con i suoi personaggi, un elenco dei diversi pezzi che compongono lo spartito, un agile commento alle sinfonie e alle arie principali, ai cori e ai duetti e così via. A quale fine? Per preparare il lettore a diventare ascoltatore e spettatore.

Piero Mioli insegna storia della musica, è consigliere dell’Accademia Filarmonica e presidente della Cappella dei Servi, svolge attività di divulgatore e conferenziere. Ha scritto saggi e volumi su Padre Martini, Gluck, Donizetti, Verdi. Ha curato un manuale di storia della musica, numerosi atti di convegno ed edizioni integrali di libretti d’opera. Fra gli ultimi libri: L’opera italiana del Novecento (2018), Felsina cantatrice (2018), Gioachino Rossini in Bologna (2018) e, con Mursia, Il melodramma romantico (2017) e Invito all’ascolto di Rossini (2018). Il prossimo appuntamento è per venerdì 28 febbraio alle 18 Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi, Dante in Romagna Mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale, editore Il Ponte Vecchio; con Dante Bolognesi.