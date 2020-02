Rievocazione storica del “Ratto della Sposa” sabato 22 febbraio a Cervia

Per Carnevale la Congrega della Sensia è in programma sabato 22 febbraio 2020, dalle ore 15.00 in piazza Garibaldi a Cervia, la revocazione storica del “Ratto della Sposa” avvenuto nel 1501 da parte di Cesare Borgia nei confronti di Dorotea Caracciolo.

Nel pomeriggio la piazza sarà allestita a tema e saranno presenti 20 espositori di mestieri antichi, duellanti e musicisti cinquecenteschi.