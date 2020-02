Ritorna la rassegna di concerti “Armonie” a Castel Bolognese: il programma

Ritorna la rassegna di concerti e incontri musicali Armonie, organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di Castel Bolognese all’interno della Chiesa sconsacrata di S. Maria della Misericordia, con tre appuntamenti fissati nei giorni 23 febbraio e 1° marzo, alle ore 18, e 7 marzo alle ore 20.

Ad aprire la rassegna, il 23 febbraio a Castel Bolognese sarà musica nuda, un duo che da diciassette anni riempie i teatri di tutto il mondo con diversi progetti artistici di livello tecnico altissimo. Il duo vince il premio Tenco nel 2006 e i premio MEI Miglior Tour. Il primo disco del duo esce nel 2004 e già nel 2005 ha venduto più di 30mila copie in Europa. Il Duo Musica Nuda è costituito da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Petra Magoni, voce e sperimentatrice della performance live, vanta progetti e collaborazioni internazionali dalla musica leggera alla musica sacra, la dance ed il jazz. Ferruccio Spinetti è un contrabbassista e compositore, registra dieci dischi con gli AvionTravel con i quali vince San Remo nel 2000. Realizza colonne sonore, entra nel quintetto di Stefano Bollani “I Visionari”. Con il progetto “InventaRio” è candidato ai Grammy Awards 2014.

SITO: www.musicanuda.com.

Il giorno 1° marzo sarà la volta degli EST (Electric String Trio), trio che appoggia straordinarie doti tecniche a una capacità curiosa e sorprendente di vestire di nuovi arrangiamenti la musica classica. Tra classica, jazz, elettronica, con incursioni nel pop e nel rock, la follia sonora degli EST prende forma con il violino di Nicola Nieddu, il violoncello di Antonio Cortesi ed il contrabbasso di Luca Di Chiara. Tre musicisti che alla tecnica e allo studio costante, associano la dimensione live in diverse orchestre e la sperimentazione. Il concerto degli EST è organizzato in collaborazione con la scuola comunale di musica “Nicola Utili”. SITO: www.est-music.it.

Il 7 marzo infine, inserito nel calendario delle celebrazioni della giornata internazionale della donna, l’anteprima degli eventi castellani sarà proprio il concerto conclusivo della rassegna Armonie; nella chiesa di Santa Maria, il duo LE TRAIETTORIE DELLE MONGOLFIERE. Marta Celli, arpa e voce e Diego Veronese, chitarra classica e voce, definiscono il loro progetto come un “viaggiare sospesi e senza far rumore, un viaggiare continuo trasportati da un dolce vento” in un duo acustico che affida con gentilezza alla potenza dell’ascolto, i brani del cantautorato italiano riarrangiati per gli strumenti classici, in duo appunto; situazione in cui la musica si sveste e l’espressione diventa unica insieme alle parole dei più importanti autori della nostra storia. SITO: www.letraiettorie.it. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito ad eccezione del 7 marzo, serata in cui l’ingresso sarà ad offerta libera in favore di Sos Donna Faenza che Armonie sostiene nell’anteprima della giornata mondiale della donna.

ARMONIE

23 febbraio, ore 18 | Musica Nuda;

01 marzo, ore 18 | EST (Electric Swing Trio);

07 marzo, ore 20 | Le Traiettorie Delle Mongolfiere.

Chiesa di Santa Maria della Misericordia, via Emilia interna 86/A – Castel Bolognese (RA). Informazioni: servizio cultura biblioteca tel. 0546.655849 – 655827 – 655828 o sulla pagina facebook del comune di Castel Bolognese.