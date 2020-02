A Ravenna un incontro su movimento anarchico e cooperazione tra ‘800 e ‘900

Sabato 22 febbraio, con inizio alle ore 10.00, presso la Biblioteca di Storia Contemporanea “A. Oriani”, si presenta la ricerca storica di Antonio Senta Anarchia e cooperazione a Ravenna e provincia (1880-1910). L’Associazione generale braccianti e il movimento libertario, promossa dalla Fondazione Casa di Oriani insieme con il Circolo Cooperatori e pubblicata sull’ultimo numero dei “Quaderni del Cardello”, l’annale di studi romagnoli della Fondazione Oriani. La ricerca di Senta affronta un tema pochissimo frequentato dalla pur ampia storiografia sulla cooperazione ravennate, tema che l’autore colloca nel quadro generale del controverso rapporto dell’anarchismo con la teoria e la pratica cooperativa, per indagare poi il contributo offerto dagli anarchici ravennati allo sviluppo del movimento cooperativo bracciantile, a partire dall’impresa epocale di Ostia, soffermandosi in particolare sul ruolo di alcune figure chiave, come quella del bracciante anarchico Pio Menghi, fondatore della CAB di Campiano. La presentazione, coordinata dal presidente del Circolo Cooperatori APS Giancarlo Ciani, sarà introdotta dal direttore della Fondazione Casa di Oriani Alessandro Luparini. Seguiranno interventi di Lorenzo Cottignoli, presidente della Federazione delle Cooperative di Ravenna, e Sebastiano Ricci, presidente della CAB Campiano. È prevista inoltre la partecipazione dello scrittore Maurizio Maggiani.

Per informazioni: Fondazione Casa di Oriani, Biblioteca di Storia Contemporanea, tel. 0544 30386, biboriani@sbn.provincia.ra.it, direzione@bibliotecaoriani.it, www.fondazionecasadioriani.it.