Al Teatro San Giuseppe di Faenza al via il 40° Pavone d’Oro: 80 canzoni in gara

Fervono le prove e gli ultimi preparativi per la quarantesima edizione del Pavone D’Oro, la kermesse canora riservata agli under 18, ideata nel 1969 da Don Italo Cavagnini.

Un’edizione record quella del 2020: saranno infatti 80 le canzoni in gara a contendersi il piatto in ceramica dell’artista faentino Goffredo Gaeta e la distribuzione e promozione di un singolo inedito online supportata dal Mei.

Questa sera, venerdì 21 febbraio, si partirà dunque con la prima semifinale alle 20.30 presso il teatro San Giuseppe, domani si replica con le stesse modalità e orari, mentre la terza semifinale è prevista domenica 23 alle 17.30. La finalissima sarà invece sabato 29 febbraio alle 20.30 al Teatro Masini.

I partecipanti saranno suddivisi in quattro categorie in base all’età: Categoria A fino ai 9 anni; Categoria B1 10-11 anni; Categoria B2 12-14 anni; Categoria C dai 15 anni ai 18 anni.

Alla finalissima si esibiranno i primi 6 classificati della categoria A, i primi 6 della categoria C e i primi 4 delle categorie B1 e B2, per un totale di venti canzoni, tutti selezionati da una giuria formata da esperti del settore musicale. Vi sarà inoltre un vincitore per categoria, mentre il vincitore assoluto del concorso, intitolato a Don Italo Cavagnini, verrà scelto dalla categoria C.

Ad accompagnare tutti i concorrenti, rigorosamente live saranno la consolidata band del Pavone D’Oro e i due cori. Condurranno le quattro serate Enrico Palli, Mattia Del Popolo e Giulia Toschi, mentre Media Partner della manifestazione sono Radio Cose Belle e Horizon che si occuperà della registrazione video della finalissima.

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Il Pavone d’Oro” con il patrocinio del Comune di Faenza, è realizzata grazie al sostegno di: Coop. Clai, Gruppo Conad (Super Conad Arena, Cofra, Supermercato La Filanda, Supermercato Garibaldi), Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Caffè Poli, Confartigianato e Avis.

