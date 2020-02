Doppio appuntamento ad Alfonsine per festeggiare Carnevale: gli eventi in programma

Doppio appuntamento ad Alfonsine per celebrare il carnevale con iniziative in programma pensate per bambini e ragazzi. Sabato 22 febbraio dalle 14.30 al centro sociale “Il girasole”, in via Donati 1, si festeggia “Il Carnevale dei bambini al Girasole”. In programma animazione, golosità e un omaggio per tutti i bambini. L’ingresso è gratuito. L’iniziativa è a cura del centro sociale “Il Girasole”. Per informazioni contattare il numero 0544 84713. Domenica 1° marzo, invece, torna il Carnevale delle Alfonsine. Alle 14.30 parte da piazza Monti la sfilata mascherata che attraverserà il paese con arrivo in piazza Gramsci, dove ci sarà la premiazione dei partecipanti.