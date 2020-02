Exploit di iscrizioni all’Oriani di Faenza, dopo gli open day. Il dirigente scolastico: “Una crescita davvero inattesa”

Sono state convincenti a studenti e famiglie le linee generali e didattiche illustrate nei diversi open day tenuti dall’Istituto Tecnico ‘Oriani’ tra novembre e gennaio. Le famiglie e gli studenti hanno effettuato le loro scelte a partire dal 7 gennaio attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione. La procedura era on line. E le conferme positive, informano dall’istituto Oriani, non si sono fatte attendere.

“Infatti grande è il salto in avanti registrato nelle iscrizioni alle future classi prime per il nostro Istituto, che ha convinto evidentemente le famiglie, confermandosi tra le più rinomate scuole del territorio dotate di numerosi ambienti didattici spaziosi e luminosi, ben attrezzati dal punto di vista tecnologico e informatico, ma anche per l’ampia, flessibile e polivalente offerta formativa. Aule, laboratori e palestre – spiegano dalla scuola -consentono agli studenti di toccare con mano quotidianamente la realtà grande e laboriosa dell’istituto, che articola la propria offerta formativa nei diversi percorsi di studi degli ambiti Economico e Tecnologico, dai quali si snodano rispettivamente gli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing, del Turismo, delle Relazioni Internazionali per il Marketing, dei Sistemi Informativi Aziendali e gli indirizzi di Costruzioni Ambiente Territorio e di Grafica e Comunicazione, tutti particolarmente produttivi, con piani progettuali che sul territorio consentono di dare risposte sicure alla domanda formativa reale: articolazioni che riflettono settori professionali strategici del contesto produttivo ed economico locale e nazionale e sono contraddistinte da un curricolo scolastico volto a realizzare i profili di giovani diplomati con una formazione di alto livello culturale, scientifico e tecnico-applicativo.”

“Durante gli open day sono stati forniti dei questionari di gradimento, che hanno fatto registrare da parte dei giovani studenti e delle proprie famiglie notevoli apprezzamenti per l’organizzazione interna, per la qualità della didattica illustrata con specifici saggi dettagliati e convincenti da parte di alunni e insegnanti” dichiarano dall’Oriani.

“A fronte di un dato nazionale con più zone d’ombra che luci, che vede il trend in crescita degli indirizzi liceali, gli istituti tecnici in sostanziale tenuta e gli istituti professionali in netto calo – osserva il dirigente scolastico Fabio Gramellini – abbiamo avuto una crescita davvero inattesa rispetto all’anno scolastico precedente, anche rispetto alle tendenze nazionali, che vedono uno studente su tre scegliere un istituto tecnico (il 30,8% rispetto al 31% dello scorso anno)». In modo particolare, sempre su scala nazionale il Settore Economico è all’11,2% (l’anno scorso 11,4%); il Settore Tecnologico è stabile al 19,6%.”

“Per l’Oriani — conclude il preside Gramellini — la buona risposta delle famiglie credo sia dovuta anche al fatto che in tutti gli indirizzi di studio abbiano colto che l’imperativo categorico è dialogare con il mondo della formazione a tutti i livelli e con quello del lavoro, fatto che ci stimola ancor più a rinvigorire la nostra offerta formativa in vista del prossimo anno scolastico, puntando sul benessere degli studenti e sulla loro maturazione complessiva, a partire proprio dalle relazioni umane e sociali”.