Festa di Carnevale e spettacolo con Mu lan e il Drago all’Almagià di Ravenna

Si chiude con la Festa di Carnevale la XXXI edizione della stagione 2019/2020 de Le Arti della Marionetta, organizzata e diretta dal Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli di Ravenna. Per l’occasione sabato 22 febbraio, le Artificerie Almagià (via dell’Almagià 2) si coloreranno di coriandoli e stelle filanti per dare vita ad una divertente Festa di Carnevale.

Dalle 16 grandi e piccini saranno coinvolti in alcune attività laboratoriali di trucco, cappelli e maschere carnevalesche a cura dell’ Ass. Cult. La Casa delle Marionette. A seguire alle 17, a grande richiesta, torna il Teatro dei Colori con lo spettacolo di teatro nero Mu lan e il drago, ultima produzione della compagnia, per bambini a partire dai 6 anni.

Con Maddalena Celentano, Valentina Franciosi, Andrea Tufo, Massimo Sconci per la regia Valentina Ciaccia

Dall’epica dell’antica Cina, la storia della coraggiosa principessa Mulan diventa il pretesto per raccontare una grande civiltà, lontana ma sempre più vicina, con i suoi valori e la sua cultura spettacolare. Sullo sfondo il paesaggio della sconfinata Cina, rurale e guerresco, magico e misterioso. I personaggi, nobili raffinati e contadini saggi, aiuteranno la giovane Mu Lan nel percorso che la porterà a scegliere e a definire la sua identità. Nel rapporto tra il maschile e il femminile, nella dinamica di conquiste e tabù, si definisce la problematica che rende questa storia attuale, capace di dialogare con le giovani donne e i giovani uomini di un mondo che, come allora, cambia repentinamente, e può essere infinito, spaesante, ma allo stesso tempo pieno di possibilità inaspettate, nuove avventure e amici.

Accompagnata da due simpatici amici, il Grillo e il Draghetto, Mu Lan affronterà le trasformazioni della crescita, il timore del diverso e dell’ignoto, i turbamenti del primo amore, il distacco dalla casa dei genitori e il confronto con il mondo. La calma narrazione della storia si intercala a divertenti dialoghi, immagini di figure in movimento, e acrobatici ed avvincenti combattimenti. La magia appare e scompare grazie alla poesia del teatro nero, con apparizioni di demoni del cielo e della terra, e della figura immortale ed affascinante del maestoso indomabile drago.

Al termine dello spettacolo, una piccola merenda offerta da Famila, main sponsor della stagione, accompagnerà il pubblico nella seconda parte della festa con il Gran Ballo in maschera di Carnevale, con il pubblico, che diviso in squadre, sarà coinvolto in balli, danze e giochi.

L’appuntamento rientra nella sezione Almagià in Festa inserita nella XXXI edizione della stagione teatrale Le Arti della Marionetta, realizzata in convenzione con l’Ass.alla Cultura del Comune di Ravenna.

Biglietti: sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo presso le Artificierie Almagià – Via dell’almagià 2 – Ravenna, il giorno stesso dello spettacolo dalle 10.30 alle 12.30 e a partire dalle ore 16:00.

Intero 7 euro, ridotto 5 euro, biglietto famiglia 2 adulti+ 2 bambini euro 20, terzo figlio euro 1.

Per info e prenotazioni: Teatro del Drago | info@teatrodeldrago.it | tel. 392 6664211 | www.teatrodeldrago.it