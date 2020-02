Il 22 febbraio sfilata del carro allegorico di Porto Fuori, “divertente come una festa di compleanno”

Per il quinto anno consecutivo, sabato 22 febbraio, la Parrocchia di Santa Maria in Porto Fuori, in compartecipazione con il Comune di Ravenna, proporrà un pomeriggio di festa con la sfilata del proprio carro di carnevale per le strade del Paese. Ci si ritroverà a partire dalle ore 15:00 presso il campo sportivo in via Combattenti Alleati, da dove, all’insegna del divertimento, della buona musica e con un’ottima merenda offerta sia ai bambini che ai più grandi si darà il via dapprima ad una mezz’ora di festa e poi alla sfilata del carro allegorico “IL MONDO CHE VORREI: DOLCE E DIVERTENTE COME UNA FESTA DI COMPLEANNO”. Ad accompagnare la sfilata quest’anno ci saranno gli sbandieratori del Gruppo Storico Brunoro II di Forlimpopoli e il Gruppo Spettacolo Club Maùrys, oltre ai 130 partecipanti mascherati di dolciumi vari.

La sfilata interesserà le vie Combattenti Alleati, Cordula Poletti, Spalletti Rasponi, Bonifica, Conci, Pasolini, Staggi e Don Fuschini per concludersi nel piazzale antistante la chiesa, dove proseguirà la festa con musica, balli e tanto altro divertimento.

“Organizzare l’evento, con la realizzazione del carro allegorico e il cucire 130 costumi, – scrivono gli organizzatori – è un’esperienza molto impegnativa e senza non poche difficoltà, economiche, burocratiche e di coordinamento del gruppo. Quest’anno il lavoro si è incentrato sulla realizzazione di una festa di compleanno dove piccoli e grandi possono divertirsi, scherzare e trascorrere qualche ora in serenità. Il carro si caratterizza per la presenza di una grande torta contornata da tante leccornie, mentre i costumi sono per la stragrande maggioranza delle caramelle colorate una diversa dall’altra un po’ come tutti noi. Il fine che ci si prefigge è quello di far trascorrere un pomeriggio-serata di festa ai bambini di Porto Fuori e alle loro famiglie magari facendo in modo da staccare dalla quotidianità; come sempre il carnevale non è un evento isolato della Parrocchia, ma è uno degli eventi che si svolgono durante l’anno a Porto Fuori, trovando supporto nelle attività commerciali, nelle realtà associative e nel grande cuore dei volontari. Il Carnevale della Parrocchia di Porto Fuori ha avuto il suo prologo domenica 16 febbraio a Ravenna, al Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna 2020 ed avrà un seguito domenica 23 febbraio a Lido Adriano“.