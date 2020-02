Ravenna. A Palazzo Corradini l’incontro su “la cartografia storica in ambiente digitale”

Venerdì 21 febbraio, alle ore 17:30 presso il Punto ristoro a Palazzo Corradini, in Via Mariani 5 a Ravenna è in programma il quarto appuntamento de “La cartografia storica in ambiente digitale, nuovi metodi e approcci alla Geomatica” per il Ciclo di incontri “Rappresentare e leggere il mondo Il panorama di Istanbul di Melchior Lorichs testimone del passato e del presente”.

Altra tappa del viaggio da e per Istanbul in compagnia del Prof. Gabriele Bitelli, iniziato lo scorso dicembre. Nel corso della conversazione i casi di studio presentati illustrano come la cartografia storica, una volta digitalizzata, possa consentire ai ricercatori ma anche ai comuni cittadini una affascinante esplorazione del territorio, nel tempo e nello spazio.

Si parte dalla consultazione di antichi catasti per arrivare alla ricostruzione dell’evoluzione del paesaggio, raccontando la vita quotidiana vista da una mappa antica fino alla elaborazione di un modello 3D della città di trecento anni fa. Professore Ordinario di Topografia e Cartografia presso l’Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali.

Gli interessi di ricerca prevalenti sono rivolti ad applicazioni della Geomatica nel rilevamento dei Beni Culturali, telerilevamento satellitare e monitoraggio ambientale (es. subsidenza), cartografia storica in ambiente digitale, GIS, applicazione di tecnologie 3D a differenti scale di indagine in ricerche multidisciplinari, integrazione di sensori e sistemi di rilievo.

E’ autore di oltre 300 pubblicazioni a carattere internazionale e nazionale. Impegnato in numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, collabora con diversi enti e istituzioni pubbliche e private. Nell’ambito della cartografia storica, fa parte dal 2007 della “Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage” dell’International Cartographic Association (ICA).

L’accesso è possibile anche dal Palazzo dei Congressi, in Largo Firenze 2. L’evento rientra nella serie dei festeggiamenti per celebrare i primi 30 anni del Campus di Ravenna.