Cervia. Inaugura la mostra collettiva “Oltre l’orizzonte” alla Sala Rubicone

Inaugurata sabato 22 febbraio, alle ore 16.00, “Oltre l’orizzonte” mostra collettiva di 5 pittori cervesi. Il titolo si riferisce alla capacità che hanno gli artisti di non darsi mai confini ma guardano sempre “Oltre” anche se hanno un’età “da pensione”, come i 5 artisti cervesi protagonisti dell’esposizione Paolo Ancarani, Giovanni Fabbri, Giampiero Maldini, Luciano Medri, Fulvio Penso.

“I cinque artisti possono essere considerati un esempio e uno stimolo per tutti: per i giovani e per tutti coloro che pensano che la vita possa avere un punto d’arrivo. Sì uno ce là, ma non è quello che qui ci interessa: sono ancora troppo giovani” commentano dall’Associazione Culturale Menocchio,.

L’esposizione, allestita alla Sala Rubicone in Via Evangelisti a Cervia, sarà visitabile fino all’8 marzo ( orari: 16.00-18.00) ed è organizzata dall’Associazione Culturale Menocchio, con il patrocinio del Comune di Cervia.