Domenica 23 febbraio arriva il 62° Carnevale di Russi

Domenica 23 febbraio a partire dalle 14.30 il 62° Carnevale di Russi, organizzato dall’Oratorio “Don Bosco” e dalla Parrocchia S. Apollinare in collaborazione con il Comune di Russi e il contributo dei negozianti e commercianti di Russi, animerà piazza Farini e le vie del centro storico con sfilata e relativo concorso delle maschere (con premi per la famiglia più originale, il gruppo più frizzante e il costume più bello). Presenti anche stand gastronomico, lotteria e giochi per tutti i bambini. In caso di maltempo l’evento sarà cancellato.