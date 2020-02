Lavezzola. Lo showman di Zelig Norberto Midani conclude la rassegna di cabaret al Teatro della Casa comunale

Dopo i successi delle precedenti serate, si conclude la rassegna di cabaret al Teatro della Casa comunale di Lavezzola, via Bastia 261: sabato 22 febbraio, ore 21, appuntamento da non perdere con la strepitosa verve del cervese Norberto Midani, showman di Zelig, che si esibirà in “Destini Incrociati”.

Organizzazione: Associazione culturale La Locomotiva, con il patrocinio del comune di Conselice. Direzione artistica: Enrico Zambianchi. Entrata: offerta libera.

Per informazioni e prenotazioni: 3283019893.