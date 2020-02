Teatro dei burattini: a Cervia arriva Topolino

La kermesse invernale dei burattini messa in piedi da Vladimiro Strinati giunge al penultimo appuntamento. Domenica 23 febbraio, alle 17 nel suggestivo teatro comunale Walter Chiari, la compagnia parmense Teatro Medico Ipnotico porterà in scena ‘Topolino’. L’icona disneyana si materializzerà misteriosamente per aiutare il capocomico di una compagnia di burattini caduto in malora e alla continua ricerca di un successo che sembra voltargli le spalle in qualsiasi maniera. Il celeberrimo personaggio gli offrirà gli ingredienti necessari a completare la ricetta per il successo, ma le cose prenderanno una piega inaspettata e i burattini, anziché raccontare una favola, rappresenteranno, con la loro consueta cifra stilistica grottesca, la drammatica condizione dei profughi, pronti ad affrontare i pericoli del mare per sfuggire alla miseria e alla violenza dalle quali sono quotidianamente soggiogati.

Per informazioni e prenotazioni: 343960572