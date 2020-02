Funghi. Il Gruppo Micologico di Ravenna organizza un corso base sulla micologia

Da lunedì 24 febbraio al 30 marzo 2020, per otto serate, il Gruppo Micologico di Ravenna organizza il corso di micologia di base. Il corso si svolgerà presso la sala riunioni della sede AVIS di

Ravenna in via Tommaso Gulli 100 (secondo piano), con inizio alle ore 20,45.

L’iniziativa, divenuta appuntamento fisso sia per il Gruppo Micologico di Ravenna, che per la città di Ravenna, ed inserita nelle giornate per l’ambiente ha sempre incontrato un grosso successo di partecipazione per la semplicità divulgativa. Al termine delle giornate in aula, sabato 05-aprile, verrà effettuata una escursione didattica nella Pineta S.Vitale.