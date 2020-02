E’ tornato a Faenza domenica 23 (e sarà presente anche lunedì 24 febbraio 2020) l’evento “Vini ad Arte”, organizzato dal Consorzio Vini di Romagna quest’anno presso gli spazi di Casa Spadoni (Via Granarolo 99, Faenza) , e non come di consueto presso il Museo Internazionale delle Ceramiche.

La quindicesima edizione della kermesse vede un mix di eventi per il pubblico, per i media e per gli addetti del settore, dove saranno presentate le nuove annate di Romagna Sangiovese e Albana. Parliamo di questo evento con il presidente del Consorzio Vini di Romagna Giordano Zinzani.